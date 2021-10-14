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İzmir'de geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 67 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.