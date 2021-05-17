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    İzmir'de göçmenlerin Yunanlılar tarafından Türk kara sularına itildiği anlar

    Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından can salları içerisindeki göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldığı tespit edildi.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 18:05
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    İzmir'de göçmenlerin Yunanlılar tarafından Türk kara sularına itildiği anlar

    Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarında devriye görevi yürütüyordu. Sahil Güvenlik Uçağı tarafından yürütülen devriye görevi esnasında, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edildi.

    ÖLÜME TERK EDİLEN GÖÇMENLER KURTARILDI

    Bunun üzerine ekiplerin bilgi vermesiyle bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Kısa sürede göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, 2 can salı içerisinde ölüme terk edilen toplam 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

    YUNANLILARIN GÖÇMENLERİ TÜRK KARA SULARINA İTTİĞİ ANLAR

    Göçmenlerin Yunanlılar tarafından Türk kara sularına itildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.

    İzmir'de göçmenlerin Yunanlılar tarafından Türk kara sularına itildiği anlar VİDEO

    İzmir de göçmenlerin Yunanlılar tarafından Türk kara sularına itildiği anlar #1

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