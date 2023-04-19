İzmir'de gökdeleni temizlerken halatları kopan işçiler havada asılı kaldı

İHA
İzmir'de yaşanılan olayda, iki kişi ölümle burun buruna geldi..
Saat 17.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir gökdelende meydana gelen olayda, binanın camlarını temizledikleri öğrenilen işçilerin bulunduğu iskelenin halatlarından birisi bir anda koptu.
Havada asılı kaldılar
Halatın kopmasıyla iskelede asılı kalan işçiler, binaya defalarca çarptı. Merdivenlere ip atıp kendilerini sabitlemeye çalışan işçilerin yaşadığı korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Halatın kopmasıyla bir süre iskelede mahsur kalan 2 işçinin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi.