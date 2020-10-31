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    İzmir'de Gülçin Aykut Soydan, 16 saat sonra kurtarıldı

    İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Gülçin Aykut Soydan, 16 saat sonra kurtarıldı.
    • AA
    • 31.10.2020 - 07:43
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 07:59
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    İzmir'de Gülçin Aykut Soydan, 16 saat sonra kurtarıldı

    Dün öğleden sonra İzmir açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, 20'den fazla can kaybı 800'den fazla yaralanma yaşandı.

    20'yi aşkın evin yıkıldığı birçok evin hasar gördüğü depremde enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

    AYNI APARTMANDAN BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

    İzmir'de meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 53 yaşındaki Fadime Tolu, enkazdan sağ olarak kurtarılırken, aynı apartmanda oturan 35 yaşındaki Gülçin Aykut Soydan da 16 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

    İzmir'de Gülçin Aykut Soydan, 16 saat sonra enkazdan çıkarıldı-Video

    İzmir de Gülçin Aykut Soydan, 16 saat sonra kurtarıldı #1

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