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    İzmir'de halk güneşli havaya rağmen evde kaldı

    Koronavirüs vaka sayılarının arttığı İzmir'de, pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarak evlerinde kaldı.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 18:45
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    İzmir'de halk güneşli havaya rağmen evde kaldı

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre 100 bin nufusta görülen koronavirüs vaka oranında İzmir'de 156.48 olan vaka sayısı 218.88'e yükseldi.

    KISITLAMAYA UYARAK EVDE KALDILAR

    Risk haritasında yüksek riskli anlamına gelen kırmızı renk olarak gösterilen İzmir'de, vatandaşların cumartesi ve pazar günü kısıtlamaya uyarak evderinde kaldıkları gözlendi.

    DENETİMLER ARTIRILDI

    Polis ekiplerinin ise denetimi arttırdığı dikkat çekti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde belli bölgelerde denetim noktaları oluşturdu. Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurup, sokağa çıkış izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi. Sokağa çıkma muafiyeti bulunmadığı halde kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan vatandaş ve sürücülere cezai işlem uygulandı.İzmir de halk güneşli havaya rağmen evde kaldı #1

    MEYDANLAR SOKAK HAYVANLARINA KALDI

    Kentin işlek caddeleri sessizliğe bürünürken, Konak Meydanı, Gündoğdu Meydanı gibi ünlü meydanlar sokak hayvanlarına kaldı.

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