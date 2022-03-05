İzmir'de hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince güvenlikçileri dövdü
- DHA
- 05.03.2022 - 18:11
Dün akşam Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda, geçirdiği trafik kazasının ardından ambulansla hastaneye getirilen K.N., doktorlar tarafından resüsitasyon (kalp masajı/yeniden canlandırma) odasına alındı.
HASTA YAKINLARI 9 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİ
K.N.’nin yakınları da bu sırada resüsitasyon odasına girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin resüsitasyon odasına girilmeyeceğini söylemesi üzerine arbede çıktı. 3 hasta yakını, 4’ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti.
BİRİNİN BURNU, BİRİNİN KABURGASI KIRILDI, BİRİ DE KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ
Görevlilerden birinin burnu, birinin kaburgası kırılırken, biri de kafa travması geçirdi.
'Beyaz kod' verilmesiyle gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen güvenlik görevlilerinden 5'inin, 1 gece hastanede müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.