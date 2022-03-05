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    İzmir'de hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince güvenlikçileri dövdü

    İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, canlandırma odasına girilmesine izin verilmeyen 3 hasta yakını 4'ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 18:11
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    İzmir'de hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince güvenlikçileri dövdü

    Dün akşam Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda, geçirdiği trafik kazasının ardından ambulansla hastaneye getirilen K.N., doktorlar tarafından resüsitasyon (kalp masajı/yeniden canlandırma) odasına alındı.

    HASTA YAKINLARI 9 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİ

    K.N.’nin yakınları da bu sırada resüsitasyon odasına girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin resüsitasyon odasına girilmeyeceğini söylemesi üzerine arbede çıktı. 3 hasta yakını, 4’ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti.

    BİRİNİN BURNU, BİRİNİN KABURGASI KIRILDI, BİRİ DE KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

    Görevlilerden birinin burnu, birinin kaburgası kırılırken, biri de kafa travması geçirdi.

    'Beyaz kod' verilmesiyle gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen güvenlik görevlilerinden 5'inin, 1 gece hastanede müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

     

     


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