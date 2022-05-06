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    İzmir'de Hıdırellez coşkuyla kutlandı

    İzmir'de Roman vatandaşların yanı sıra çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği Hıdırellez şenliği, son derece renkli geçti.
    • 06.05.2022 - 00:32
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    İzmir'de Hıdırellez coşkuyla kutlandı

    İzmir'in Konak ilçesi Tepecik İşçiler Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutladı.

    Roman vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Hıdrellez şenliğinde yakılan ateşin üstünden atlanıldı.

    Renkli görüntülere sahne oldu

    Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Bereket ve bolluğun sembolü olan Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlar dilek tuttu, baharın gelişini kutladı.

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #1

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #2

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #3

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #4

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #5

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #6

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #7

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #8

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #9

    İzmir de Hıdırellez coşkuyla kutlandı #10


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