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    İzmir'de hortum

    Çeşme’de hortum sebebiyle ağaçların devrildiği, araçların savrulduğu ve evlerin çatılarının uçtuğu görülürken en çok Alaçatı bölgesini etkilediği öğrenildi.
    • AA
    • 11.02.2021 - 23:32
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 00:00
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    İzmir'de hortum

    İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

    BÖLGEDE HASAR OLUŞTU

    Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.

    Hortum nedeniyle 1 kişinin ayağının kırıldığı, 3 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.

    Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

    İzmir'de hortum VİDEO

    İzmir de hortum #1

    İzmir de hortum #2

    İzmir de hortum #3

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