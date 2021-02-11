İzmir'de hortum
Çeşme’de hortum sebebiyle ağaçların devrildiği, araçların savrulduğu ve evlerin çatılarının uçtuğu görülürken en çok Alaçatı bölgesini etkilediği öğrenildi.
- AA
- 11.02.2021 - 23:32
- Güncelleme : 12.02.2021 - 00:00
İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
BÖLGEDE HASAR OLUŞTU
Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.
Hortum nedeniyle 1 kişinin ayağının kırıldığı, 3 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.
Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.