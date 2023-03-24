İzmir'de husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı İzmir'in Torbalı ilçesinde husumetlisini tabancayla vuran 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

İzmir'de yaşanılan silahlı saldırıda kan aktı..

Torbalı ilçesine bağlı Torbalı Mahallesi 5111 Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Caner Yanık ile M.K. , trafikte karşılaştı.

İki sürücü aracı sokakta durdururken M.K. ile kardeşi O.K. araçtan inip Caner Yanık'ın kullandığı minibüse doğru koştu.

Silahla kaısığından vurdu

M.K. elindeki tabancayla Caner Yanık'ı kasığından vurarak yaralarken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan Yanık ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.

Kameraların incelenmesinin ardından saldırgan tutuklandı

Meydana gelen olay çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde iki aracın sokakta durması, öndeki araçtan çıkan iki kişiden birinin diğer araç sürücüsüne pencereden içeri doğrulttuğu tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.