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    İzmir'de iki araç arasında sıkışan sürücü yaralandı

    İzmir Bornova'da servis sürücüsü A.B., aracının arka kısmında bulunduğu sırada kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak yaralandı.
    • 22.09.2022 - 19:01
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 19:36
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    İzmir'de iki araç arasında sıkışan sürücü yaralandı

    Dün saat 10.40 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana gelen olayda, servis minibüsü sürücüsü A.B., yolun sağ şeridinde, aracının arka kısmındaki camı temizlediği sırada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kendisine çarptı.

    Sürücü iki aracın arasında kaldı

    Çarpmanın etkisiyle A.B. iki araç arasında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.B., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

    Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde A.B., aracın arka camı ile ilgilenirken diğer otomobilin çarpmasıyla arada sıkıştığı yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    İzmir'de iki araç arasında sıkışan sürücü yaralandı VİDEO

    İzmir de iki araç arasında sıkışan sürücü yaralandı #1

    İzmir de iki araç arasında sıkışan sürücü yaralandı #2

    İzmir de iki araç arasında sıkışan sürücü yaralandı #3

    İzmir de iki araç arasında sıkışan sürücü yaralandı #4

    İzmir de iki araç arasında sıkışan sürücü yaralandı #5


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