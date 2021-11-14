İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı

İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı

Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma sonucu iki kişi bıçakla yaralandı. Yaşanan olayın ardından bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir’in Konak ilçesinde öfkeli tartışma kanlı bitti.

Alsancak Mahallesi'nde henüz kimlikleri tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler ile Gökhan A. (36) ve Ercan Ç. (20) arasında tartışma çıktı.

BIÇAK DARBELERİYLE KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Çıkan tartışmanın ardından Gökhan A. ve Ercan Ç., vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalırken, şüpheli veya şüpheliler yaya bir şekilde hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevre güvenliği alınırken, yaralılar adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 5 bıçak darbesi alan Gökhan A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ercan Ç.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri adreste incelemelerde bulunurken, polis tarafından konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.