İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

İzmir Konak'ta 2 kişi arasında çıkan tartışma tarafların yakınlarının katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Saat 15.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuaför salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Sokağa taşan kavga, tarafların yakınlarının da katılmasıyla daha da büyüdü. Kavgada, M.D., C.K., Ş.D., S.D., H.K., ve O.K. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan C.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis, soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.

















