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    İzmir’de iki servis aracı çarpıştı: 17 yaralı

    İzmir’in Aliağa ilçesinde iki servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 17 işçi yaralandı.
    • 04.11.2022 - 22:11
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    İzmir’de iki servis aracı çarpıştı: 17 yaralı

    İzmir'de akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu üzeri kağıt fabrikası, E.S. (60) idaresindeki 35S 95556 plakalı otobüs, aynı yönde gitmekte olan M.O. (36) idaresindeki 35 S02270 plakalı otobüse arkadan çarptı.

    Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

    Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İzmir’de iki servis aracı çarpıştı: 17 yaralı #1

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durun ağır olan A.T. (44) ve A.A. (48) isimli kadın işçiler, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir’de iki servis aracı çarpıştı: 17 yaralı #2

    İzmir’de iki servis aracı çarpıştı: 17 yaralı #3

    İzmir’de iki servis aracı çarpıştı: 17 yaralı #4


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