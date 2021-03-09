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    İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın

    Çiğli'de bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nin üçüncü katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 02:47
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    İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın

     

    İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nin üçüncü katında yangın çıktı.

    YANGIN 3.KATTAKİ ODADA ÇIKTI

    Bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının üçüncü katta bulunan iki odada sürdüğü belirtildi. Kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarına başladı.

    İzmir de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi nde yangın #1


    İzmir de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi nde yangın #2

    İzmir de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi nde yangın #3

    İzmir de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi nde yangın #4

    İzmir de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi nde yangın #5

    İzmir de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi nde yangın #6

    İzmir de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi nde yangın #7

    İzmir de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi nde yangın #8

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