İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın

Çiğli'de bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nin üçüncü katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nin üçüncü katında yangın çıktı.

YANGIN 3.KATTAKİ ODADA ÇIKTI

Bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının üçüncü katta bulunan iki odada sürdüğü belirtildi. Kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarına başladı.



























