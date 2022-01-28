İzmir'de iş yeri görünümlü uyuşturucu imalathanesine baskın

İzmir Bornova'da iş yeri görünümlü uyuşturucu imalat deposuna düzenlenen operasyonda, 65 kilonun üzerinde kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Bornova ilçesinde bir iş yerinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiğine dair aldığı bilgi üzerine harekete geçti.

Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri görünümlü boş alanda kenevir bitkisi yetiştirildiği ve adresin bitkiden elde edilen uyuşturucu maddenin çoğaltım merkezi olarak kullanıldığını tespit etti.

593 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada, 593 kök (65 kilo 250 gram) kenevir bitkisi, 20 gram esrar tohumu ve kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon yapılan adresin dışarıdan tekstil atölyesi gibi göründüğü ancak içeride uyuşturucu yetiştirildiği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İzmir polisinin ildeki torbacılara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesinin süreceği bildirildi.