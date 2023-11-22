İzmir'de jandarma keskin nişancıları yarıştı Jandarma Genel Komutanlığı bu yıl beşincisini düzenlediği Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması'nda 184 keskin nişancı hedefleri vurmaya çalıştı.

AA & Ensonhaber

Türk jandarma komando birliklerinin keskin nişancılarının eğitim ve yetenek düzeyini artırmaya yönelik önemli bir yarışma, İzmir'de başladı.



Katılımcılar arasındaki rekabetin yanı sıra bu etkinlik, ulusal düzeydeki keskin nişancılık standartlarını yükseltmek amacıyla düzenlenen benzeri organizasyonlara ilham kaynağı olacak nitelikte.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ve Türkiye genelindeki 92 birlikten 184 keskin nişancının katıldığı yarışmada, 100 metre "algı" ve "rehine atışı" ile 200 metre "anahtar deliği" atışları gerçekleştirildi.

Devlet erkanından 25 gözlemci takip etti

Yarışmayı Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığından 25 gözlemci takip etti.

Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması, 25 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Yerli silah üreticileri de stant açtı

Öte yandan savunma sanayi alanında faaliyet yürüten 23 firma da atış alanında stant açıp geliştirdikleri yerli ve milli silah, araç ve ekipmanları tanıttı.

İzmir'de jandarma keskin nişancıları yarıştı - FOTO GALERİ