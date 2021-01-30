İzmir’de jandarmadan 8 adrese kumar baskını

İzmir’in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kumarhaneye çevrilen 8 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Bornova’nın Gökdere, Eğridere ve Kavaklıdere mahallelerinde işletmeciliğini B.K., A.Ç., P.Ç., İ.Ö., N.A., O.G. ve O.Ü.’nün yaptığı 8 farklı yerde kumar oynandığını belirledi.

275 KİŞİ YAKALANDI

Harekete geçen ekiplerin 8 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda toplam 275 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

2 MİLYON 646 BİN 412 LİRA CEZA KESİLDİ

Kumar oynarken yakalanan kişilere toplam 368 bin 736 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan kapalı alanda tütün mamulleri tükettiği tespit edilenlere 67 bin 932 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 275 kişiye 1 milyon 231 bin 495 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 275 kişiye 953 bin 975 lira ve kapalı olması gereken işletmeleri açık bulunduran 7 kişiye de 24 bin 283 lira olmak üzere toplam 2 milyon 646 bin 421 lira para cezası uygulandı.

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Operasyonda bazı şüpheliler, jandarma ekiplerini görünce pencerelerden kaçmaya çalıştı.

Kumarhaneye çevrildiği belirlenen işletmelerde yapılan aramalarda jandarma ekipleri, kaçmak için kullanılan gizli bölmeleri tespit etti. Gizli bölmelerin, önüne dolap koyularak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Gerçekleşen operasyonda kumar oynayan şahıslar arasında bulunan M.K.’nin yapılan kimlik sorgusunda, ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Ayrıca yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 işletmeci, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kumar oynamakta kullanılan materyallere ekipler tarafından el konuldu.









