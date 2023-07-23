İzmir'de kaçak göçmen organizatörlerine operasyon: 7 tutuklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'sinin tutuklandığını duyurdu.

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DHA

Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapılmasını engelliyor.

Bir yandan kaçak göçmenler yakalanırken, bir yandan da organizatörler denetleniyor.

Son olarak İzmir'de hareketlilik yaşandı.

7 organizatör tutuklandı

İzmir'de ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan 8 göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı.

Operasyonun görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bakan Yerlikaya operasyonun görüntülerini paylaştı

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda; yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.