İzmir'de kaçak göçmen yakalanan tekne batmak üzereydi

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 276 göçmenin bulunduğunu tankerin, batmak üzere olduğu öğrenildi.

İzmir Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarındaki tankerde, göçmenlerin ve organizatör olduğu tahmin edilen 8 kişinin de içinde olduğu 284 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskın düzenlediği tankerde yapılan aramada, 276 kaçak göçmen bulundu.

OLUMSUZLUK OLSA İÇERİDEN ÇIKAMAYACAKLARDI

Olayla ilgili açılan soruşturmada, kaçak göçmenlerin yakalandığı tankerin çeşitli bölümlerine, koronavirüse karşı dezenfektan ve cerrahi maske bırakıldığı, su ve meyve suyu depolandığı görüldü.

Göçmenlerin, sağlıksız odalarda kapalı kaldıkları ve herhangi bir olumsuzluk durumunda içeriden çıkmalarının mümkün olmadığı belirlendi. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin, geçiş için 2 bin ile 5 bin dolar arasında değişen ücretler aldıkları öğrenildi.

SÖZDE TAMİR İÇİN YANAŞTILAR

Kaçak göçmenler ve organizatörlerin yakalandığı tankerin, 20 gün önce Narlıdere Balıkçı Barınağı yakılarındaki tamir atölyesine onarım bahanesiyle yanaştırıldığı ve burada bekletildiği öğrenildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Polis ekiplerinin kıyıya yanaştığı andan itibaren teknik ve fiziki takibe aldığı tankerin motor bölümünün su aldığı ve yola çıkılması durumunda kısa sürede batmasının muhtemel olduğu belirtildi. Emniyetin operasyonuyla facianın eşiğinden dönüldü.