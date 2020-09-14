İzmir'de kaçak tütün baskını

Menemen ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerinde 31 kilo kaçak tütün, 10 litre sahte etil alkol ve 77 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir'in Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu tespit edilen bir iş yerinde kaçak tütün ve etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA TÜTÜN VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Adrese düzenlenen operasyonda 77 paket dolu makaron sigara, 13 kilo 500 gram açık kıyılmış tütün, 17 kilo 500 gram kapalı tütün ve 10 şişe birer litrelik etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda iş yerinde bulunan ve gözaltına alınan K.E. (51) isimli şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



