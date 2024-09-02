İzmir'de kadın belediye otobüs şoförü trafikte saldırıya uğradı İzmir'de belediye otobüsü şoförü Esra Ş., trafikte tartıştığı minibüs şoförü C.G. tarafından darbedildi. Yumruklu saldırı araç kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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DHA

Dehşet veren olayın adresi İzmir.

Dün Narlıdere ilçesinde meydana gelen olayda, ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattı 7 numaralı yolcu otobüsünde çalışan şoför Esra Ş., trafikte henüz belirlenemeyen nedenle 35 M 9234 plakalı minibüsü kullanan C.G. ile tartıştı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KADIN ŞOFÖRE YUMRUK ATTI

Minibüsten inen C.G., otobüsün açık olan camından Esra Ş.'ye yumruk attı. Esra Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan saldırı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, C.G.'nin konuştuğu Esra Ş.'ye yumruk attığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)