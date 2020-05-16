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    İzmir'de kadın Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı

    Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör'e binmek için ayağıyla tuşa basan kadına sosyal medyada tepki yağdı.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 12:26
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    İzmir'de kadın Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı

    İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve insanların sıklıkla ziyaret ettiği Tarihi Asansör Binası'na gelen bir kadın yaptığı hareket ile sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    TARİHİ ASANSÖRÜN TUŞUNA AYAĞIYLA BASTI

    Kabini çağırmak için tuşa ayağıyla basan kadının görüntüleri orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kısa sürede tepki yağdı.

    Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı

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