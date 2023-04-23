İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırıda 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta bulunan bir kahvehanede M.D.Ç. (20) adlı bir kişi, aralarında husumet olduğu belirlenen kişilerin vakit geçirdiği kahvehaneye bir otomobille gelerek etrafa yaylım ateşi açtı..
Rastgele ateş etti
Tabancadan çıkan mermilerle kalbinden vurulan Mustafa Er (29), göğsünden vurulan A.A. (44) ile ayak ve bacak kısmından vurulan İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y. (29) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yaralanan 6 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi.
Şüpheli ile yaralananlar arasında daha önceden çıkan bir tartışma yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kalbinden vuruldu, yaşamını yitirdi
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 36 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Er'in cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli aranıyor
Yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan ve daha önce işlediği suçlardan 14 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli M.D.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.