İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırıda 1 ölü, 5 yaralı İzmir'de husumetlilerinin bulunduğu kahvehaneye gelen bir kişi, etrafa yaylım ateşi açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta bulunan bir kahvehanede M.D.Ç. (20) adlı bir kişi, aralarında husumet olduğu belirlenen kişilerin vakit geçirdiği kahvehaneye bir otomobille gelerek etrafa yaylım ateşi açtı..

Rastgele ateş etti

Tabancadan çıkan mermilerle kalbinden vurulan Mustafa Er (29), göğsünden vurulan A.A. (44) ile ayak ve bacak kısmından vurulan İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y. (29) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yaralanan 6 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi.

Şüpheli ile yaralananlar arasında daha önceden çıkan bir tartışma yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kalbinden vuruldu, yaşamını yitirdi

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 36 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Er'in cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli aranıyor

Yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan ve daha önce işlediği suçlardan 14 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli M.D.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.