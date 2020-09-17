İzmir’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Beyoğlu Damları İspiroğlu Çamlı mevkisinde Ahmet Abbak (81) idaresindeki 35 D 1505 plakalı kamyonet, Ödemişten Manisa’nın Turgutlu ilçesine seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınan yaralı durumdaki sürücü Abbak’In yanı sıra araçtaki eşi Teslime Abbak (65) ile Kader Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet Abbak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.