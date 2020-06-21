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    İzmir'de kavgayı izleyen kalabalık sosyal mesafeyi unuttu

    Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga nedeniyle toplanan kalabalık sosyal mesafeyi hiçe sayarak olayları izledi.
    • DHA
    • 21.06.2020 - 03:22
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    İzmir'de kavgayı izleyen kalabalık sosyal mesafeyi unuttu

     

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bulunan bir AVM'deki gözlük mağazasında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    KURALLARI UNUTUP DİP DİBE KAVGA İZLEDİLER

    Kavgaya karışan kişiler mağazadaki eşyaları birbirine fırlatırken, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı.

    Olay yerinde bulunan vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, kavgayı izlediği görüldü.

    AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar -1

    AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar -2

    AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar -3

    AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar -4

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