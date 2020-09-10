İzmir'de kaza: Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce park halindeki bir otomobile daha sonra da refüjdeki ağaca çarparken, ağır hasarlı araçtan yara almadan çıkarıldı.
- DHA
- 10.09.2020 - 03:07
İzmir'in Bayraklı ilçesinde gece geç saatlerde, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı üzerinde, Ö.C.K. yönetimindeki 35 KAC 31 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
ÖNCE BİR ARACA, SONRA DA AĞACA ÇARPTI
Önce park halindeki bir otomobile çarpan otomobil, ardından refüjdeki ağaça çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde sıkışan Ö.C.K.'yı yaptıkları müdahale ile çıkarttı.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ SALİM ÇIKARILDI
Ö.C.K.'nın, demir yığını haline dönüşen otomobilden yara almadan atlattığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.