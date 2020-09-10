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İzmir'de kaza: Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktı

İzmir'de kaza: Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce park halindeki bir otomobile daha sonra da refüjdeki ağaca çarparken, ağır hasarlı araçtan yara almadan çıkarıldı.