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    İzmir'de kaza yapan alkollü sürücü aracıyla takla attı

    İzmir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu.
    • 05.11.2022 - 04:08
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    İzmir'de kaza yapan alkollü sürücü aracıyla takla attı

    İzmir'in Konak ilçesinde 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde, E.Y. idaresindeki 35 AY 6834 plakalı otomobil, seyir halendeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak takla attı.

    Kazanın etkisiyle takla attı

    Çarpmanın neticesinde takla atan araç, yolun ortasında ters durdu. Meydana gelen kazada takla atan araç, başka bir otomobile çarparak maddi hasar oluşturduğu öğrenildi.

    Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

    İzmir de kaza yapan alkollü sürücü aracıyla takla attı #1

    Sürücü alkollü çıktı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri takla atan araçtan çıkan E.Y.’yi ayakta tedavi etti. Takla atarak ters dönen araç kaza yerine gelen çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

    Öte yandan, otomobil sürücüsü E.Y.’nin 167 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü E.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    İzmir de kaza yapan alkollü sürücü aracıyla takla attı #2


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