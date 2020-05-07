- En Son Haber
- İç Haber
- İzmir'de kiralığını lüks cipi denize attı
İzmir'de kiralığını lüks cipi denize attı
Urla ilçesinde, bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
- İHA
- 07.05.2020 - 08:40
İzmir'in Çeşme ilçesinden kiraladığı ciple Urla ilçesi Karantina Adası girişine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolun ortasında park etti.
Cipinde bir süre bekleyen kişi, daha sonra el frenini indirdiği lüks aracı çalıştırdı ve denize sürdü. Araç, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize doğru ilerlerken, sürücüsü de kendisini son anda dışarı attı.
HİÇBİR ŞEY YOK GİBİ YOLUNA GİTTİ
Lüks cip denize düşerken, üstü çıplak sürücü de hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.
İzmir'de kiralığını lüks cipi denize attı ViDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan, lüks cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarılırken, konuyla alakalı emniyet güçlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.