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İzmir'de kiralığını lüks cipi denize attı

İzmir'de kiralığını lüks cipi denize attı

Urla ilçesinde, bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.