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    İzmir'de kiralık araç içinde yakalanan hırsız tutuklandı

    İzmir Urla'da bir evden 50 bin liralık ziynet eşyası, laptop ve bilgisayar çalarak kayıplara karışan hırsız, kiralık araç içinde yakalandı.
    • 31.08.2022 - 19:59
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    İzmir'de kiralık araç içinde yakalanan hırsız tutuklandı

    Geçtiğimiz pazartesi günü İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen olayda, bir evde hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda; 50 bin TL değerinde ziynet eşyaları, laptop ve tablet çalındığını tespit etti.

    Şüpheli tespit edildi, kiralık araçta yakalandı

    Polisin 2 gün süren araştırmaları sonucunda şüphelinin A.S. (28), olduğu belirlendi. Ekipler tarafından takibe alanın şüpheli, kullanmış olduğu kiralık araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyette götürülen A.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Öte yandan, yaklaşık 50 bin TL değerindeki ziynet eşyaları, laptop ve tablet polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

    İzmir de kiralık araç içinde yakalanan hırsız tutuklandı #1


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