İzmir'de kısa sürede etkili olan dolu yağışı kenti olumsuz etkiledi

İHA
İzmir sık sık yağışlarla mücadele ediyor.
Altyapı sorunu nedeniyle kısa süreli yağışlardan dahi etkilenen kentte, yine benzer görüntüler ortaya çıktı.
Menemen ilçesinde aniden bastıran ve kısa süren sağanak yağış, ardından yerine doluya bıraktı.
Araçlar ilerleyemedi
Cadde ve sokaklar beyaza bürününce sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, dükkan sahipleri de yeniden önlem almaya başladı.
Ekiplerin müdahalesiyle kentte daha fazla oluşacak olumsuzlukların önüne geçildi.