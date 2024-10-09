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İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha

İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha İzmir'de geçmiş yıllarda birçok kez kumar oynatıldığı için operasyon gerçekleştirilen 'Kolpaçino' kumarhanesine, jandarma ekipleri bir baskın daha gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 58 kişiye 372 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.