İzmir'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı
- DHA
- 18.11.2020 - 20:22
İzmir'in Dikili ilçesi Salihler Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda, Çanakkale yönüne giden Okan Zengin (25) yönetimindeki harfiyat kamyonu, trafik ışıklarında önündeki tıra çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.
Komyon yol kenarında park halinde bulunan 11 araca ve bir manav tezgahına çarpıp, karşı yola geçti.
İzmir'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı VİDEO
1 KİŞİ YARALANDI
Kamyon ardından elektrik direğine ve otobüs durağına çarptı. Devrilen direk, park halindeki otomobilin üzerine düşerken, kazada yolda bekleyen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü Okan Zengin'i gözaltına aldı.
Kamyonun çarptığı araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdıysa da bunun daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı.
Jandarma ekipleirnce ifadesi alınan Zengin, daha sonra serbest bırakıldı. Kazada, toplam 11 araçta hasar meydana geldi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun hızla önce manav tezgahına ardından park halindeki araçlara çarpması saniye saniye görüntülendi.