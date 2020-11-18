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İzmir'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı

İzmir'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı

Dikili ilçesinde, sürücüsünün tıra çarpmamak için manevra yaptığı harfiyat kamyonu, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 11 araca çarptı ve elekrik direğini devirdi.