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    İzmir'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı

    Dikili ilçesinde, sürücüsünün tıra çarpmamak için manevra yaptığı harfiyat kamyonu, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 11 araca çarptı ve elekrik direğini devirdi.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 20:22
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    İzmir'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı

    İzmir'in Dikili ilçesi Salihler Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda, Çanakkale yönüne giden Okan Zengin (25) yönetimindeki harfiyat kamyonu, trafik ışıklarında önündeki tıra çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

    Komyon yol kenarında park halinde bulunan 11 araca ve bir manav tezgahına çarpıp, karşı yola geçti.

    İzmir'de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı VİDEO

    1 KİŞİ YARALANDI

    Kamyon ardından elektrik direğine ve otobüs durağına çarptı. Devrilen direk, park halindeki otomobilin üzerine düşerken, kazada yolda bekleyen 1 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü Okan Zengin'i gözaltına aldı.

    Kamyonun çarptığı araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdıysa da bunun daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı.

    Jandarma ekipleirnce ifadesi alınan Zengin, daha sonra serbest bırakıldı. Kazada, toplam 11 araçta hasar meydana geldi.

    İzmir de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı #1

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun hızla önce manav tezgahına ardından park halindeki araçlara çarpması saniye saniye görüntülendi.

    İzmir de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı #2

    İzmir de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı #3

    İzmir de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı #4

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    İzmir de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı #6

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    İzmir de kontrolden çıkan harfiyat kamyonu 11 araca çarptı #8

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