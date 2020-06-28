Sokakta kirlenen köpeğini oto yıkamacıya sokup, döverek yıkayan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.

İzmir Aliağa'da savunmasız bir köpeğin cani sahibi, kirlendiği için köpeğini kulaklarından tutarak işkence uyguladı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Kültür Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana gelen olay, sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki gördü.

KİRLENDİĞİ İÇİN SİNİRLENMİŞ(!)

Otomobilini yıkamak için oto yıkamacıya giren O.A. isimli şahıs, köpeğini de sokakta kirlendiği için oto yıkamacıda yıkamak istedi. Kirlendiği için köpeğine sinirlendiği iddia edilen şahsın, köpeğe şiddet uyguladığı görüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Köpeğe ağza alınmayacak küfürler ederek tüküren, tokatlayıp yumruklayan cani şahsın görüntüleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İzmir'de köpeğini oto yıkamacıda yıkarken işkence yaptı - VİDEO



EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyaya yayınlanarak tepki gören videonun ardından emniyete şikayette bulunuldu. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise köpeğine şiddet gösteren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OTO YIKAMACI İSYAN ETTİ

Köpeğe şiddet uyguladığı sanılan oto yıkamacının sahini Ufuk Yasemin ise ölüm tehditleri aldığını belirterek, ortadaki yanlış anlaşılmaya tepki gösterdi.

"BURADA OLSAM MÜSAADE ETMEZDİM"

Yaşanan olayın gerçek yüzünü bilmeden kendisine yapılan linç girişiminden rahatsızlık duyduğu dile getiren Yasemin, "Sosyal medyada aleyhimde linç girişimi uygulandı. Geçtiğimiz pazartesi günü iş yerimde bir köpeğin dövülmesiyle alakalı hoş olmayan durumlar yaşadık. Bu durumdan ben de çok rahatsızım. Köpeği sanki ben ya da elemanlarım dövmüş gibi algı oluşturulmuş. Beni arayıp bu adam haklı mı haksız mı diye sorsalardı keşke. Hakaretlere varacak küfürlere varacak sözler işittik.Gelip linç etmeyi bile söyleyen oldu. Bunlar beni üzdü. Ben olayın olduğu gün Muğla'nın Fethiye ilçesindeydim. Salı günü iş yerime geldiğimde öğrendim. Benim burada çalışan elemanlarım 16-17 yaşında çocuklar. Onlar bu şahsa müdahale etmek istemişler ancak bu kişi onlara 'sen karışma', 'köpek benim köpeğim' diyerek karşılık vermiş.Bu konuyla alakalı emniyet güçlerine ve yetkili mercilere benim elimde olan kamera kayıtlarını ve ifadelerimi verdim. Ben emniyet güçlerine de ifademde o gün burada olmadığımı, olsaydım bu olaya müsaade etmeyeceğimi söyledim." açıklamasında bulundu.