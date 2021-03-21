Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
428.845
-1.55%
EXEN Coin
13.48
-2.53%
5ºC
İstanbul
Sağanak yağış 5 C

    İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

    Vaka sayılarının yükseldiği İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetimleri artırdı.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında  kentteki vaka sayısı 78,57'den 111.41'e yükseldi. Koronavirüs haritasında turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında gösterilen İzmir'in son açıklanan rakamlarla kırmızıya dönmesi bekleniyor.

    Kentte, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte cumartesi günü kısıtlama kaldırıldı. Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

    POLİS EKİPLERİ DENETİMLERİ ARTIRDI

    Kısıtlamanın uygulanmadığı cumartesi gününde güneşli havayı gören kent sakinleri, meydan ve sahillere akın ederken bugün İzmirliler´in kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldıkları gözlendi. Polis ekiplerinin ise denetimi artırdığı dikkat çekti.İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #1

    İZİN BELGELERİ, HES KODU VE MASKE KONTROLÜ YAPILDI

    İzmir İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde belirli bölgelerde uygulama noktası oluşturdu. Denetim kapsamında seyir halindeki otomobiller tek tek durdurulurken; sokağa çıkanların ise izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi.İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #2

    Öte yandan ticari taksilerin  dezenfekte belgelerinin bulunup bulunmadığı da zabıta ekiplerince denetlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan vatandaşlarla trafiğe çıkan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #3

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #4

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #5

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #6

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #7

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #8

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #9

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #10

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #11

    İzmir de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı #12

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir