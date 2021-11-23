İzmir'de küfürleşme nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

Bayraklı ilçesinde küfürleşme nedeniyle başlayan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde öfkeli tartışma kanlı bitti.

Bayraklı Mahallesi'nde, sokakta bulunan bir dönerci dükkanına gelen kalabalık grup ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında 'küfürleşme' nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Çıkan tartışmanın sokağa taşmasıyla birlikte A.S., ve V.S.S., isimli şahıslar ile grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) aldıkları bıçak darbeleri ile A.A. (24) ise kavgada kolundan yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ YARALILARI HASTANEYE KALDIRDI

İşletme sahiplerinden A.S.’nin de elinden yaralandığı bıçaklı kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılardan S.Ö., ile A.A., özel bir hastaneye G.A., ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR OLAN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Habip Ay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İşletme sahiplerinden V.S.S., ile elinden yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan A.S., ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, suç aletine polisler tarafından el konuldu.

YAKINLARI HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkan içerisinde ve sokakta incelemede bulunurken, savcının incelemesinin ardından Ay’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ay’ın yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmanın sürdüğü belirtildi.