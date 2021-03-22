İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynatıldığı ve sahte içki satıldığı ortaya çıkan villanın bulunduğu sitenin demir kapısından futbol sahasına, bekçi kulübesinden çitlerine kadar kaçak olduğu belirlendi.

İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynatıldığı ve sahte içki satıldığı iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlenen Bademler Mahallesi'ndeki 56 villalı lüks sitede, pek çok yerin imara aykırı olduğu tespit edildi.

Şikayetler üzerine harekete geçen Urla Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sitede yaptıkları incelemeyle tel çit, bekçi kulübesi, demir kapı, havuz, demir profil malzemeden sundurma konteyner ile futbol ve tenis sahasının ruhsatsız olduğunu belirledi.

"YIKIN" YAZISI GÖNDERİLDİ

Müdürlük, site yönetimine, 9 Mart günü gönderdiği yazı ile kaçak yerlerin 3 Mayıs gününe kadar yıkılmasını bildirdi. Yazıda, aksi takdirde yıkımın 3 Mayıs günü belediye ekiplerince gerçekleştirileceği, yıkım masrafının da site yönetiminden tahsil edileceği bildirildi.

İzmir'de kumar baskını yapılan lüks villanın tesisleri kaçak çıktı VİDEO

















