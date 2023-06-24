İzmir'de LGBTİ etkinlikleri yasaklandı İzmir Valiliği, "LGBTİ dernekleri ve grupları" tarafından kentte planlanan etkinlikleri, genel ahlakın ve vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla yasakladı.

AA

İzmir Valiliği'nden şehirdeki LGBTİ etkinliklerine yönelik bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, haziran ayının sonlarında "Onur Haftası" adı altında İzmir'in de aralarında yer aldığı bazı kentlerde etkinlikler gerçekleştirilmek istendiği şeklinde bilgiler elde edildiği belirtildi.

"Genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla etkinlikler yasaklandı"

Genel ahlaka karşı birtakım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği belirtilen açıklamada, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden, yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiğinin bilindiği kaydedildi.

Yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarabileceği muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: