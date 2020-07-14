İzmir'de makilik alanda yangın, siteleri tehdit ediyor

İzmir'de makilik alanda yangın, siteleri tehdit ediyor

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İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale edilirken, yangının yerleşimlere çok yakın olduğun belirtildi.

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Çulluk mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

RÜZGAR NEDENİYLE SİTELERE YAKLAŞTI

Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

3 ARAZÖZ VE SU TANKERİ İLE DESTEK

Söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de sevk edildi.