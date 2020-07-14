Dolar
6.8603
0.0058%
Euro
7.7829
-0.0167%
Altın
1802.57
0%
Borsa
118398.67
3.127%
G. Altın
397.731
0.0475%
Bitcoin
63480.14
-0.6719%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C
    İzmir'de makilik alanda yangın, siteleri tehdit ediyor

    İzmir'de makilik alanda yangın, siteleri tehdit ediyor

    İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale edilirken, yangının yerleşimlere çok yakın olduğun belirtildi.
    • AA
    • 14.07.2020 - 00:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de makilik alanda yangın, siteleri tehdit ediyor

    İzmir'in Karaburun ilçesindeki Çulluk mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    RÜZGAR NEDENİYLE SİTELERE YAKLAŞTI

    Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaştı.

    İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

    İzmir'de makilik alanda yangın, siteleri tehdit ediyor #1

    3 ARAZÖZ VE SU TANKERİ İLE DESTEK

    Söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de sevk edildi.

    İzmir'de makilik alanda yangın, siteleri tehdit ediyor #2

    İzmir'de makilik alanda yangın, siteleri tehdit ediyor #3

    İzmir'de makilik alanda yangın, siteleri tehdit ediyor #4

    Görüş Bildir