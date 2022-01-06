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İzmir'de maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı

İzmir'de maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tanınmamak için sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi takan 3 kişi, hırsızlık yapmak için girdikleri evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.