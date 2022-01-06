İzmir'de maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı
- İHA
- 06.01.2022 - 17:28
- Güncelleme : 06.01.2022 - 17:37
İzmir Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyon kapsamında kısa sürede adrese gelen ekipler, burada 3 kişiyi evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
HIRSIZLAR, V FOR VENDETTA MASKESİ KULLANDI
Öte yandan yapılan sorgulamada şüphelilerin F.E., E.Ö. ve Ü.B. oldukları tespit edilirken, şüphelilerden birinin ünlü sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi taktığı öğrenildi.
Şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında, ikamet hırsızlığında kullandıkları maske, yan keski, el fener, falçata, tornavida, kapı anahtar düzeneği ve hırsızlığa konu olan tablet ele geçirildi.
3 HIRSIZ TUTUKLANDI
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., E.Ö. ve Ü.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.