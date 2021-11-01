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    İzmir'de minibüs traktöre çarptı: 1'isi ağır, 3 yaralı

    Bergama ilçesinde, minibüsün, seyir halindeki traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken, traktör sürücüsünün durumu ağır olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 03:50
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    İzmir'de minibüs traktöre çarptı: 1'isi ağır, 3 yaralı

    İzmir'in Bergama ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    İ.K., idaresindeki minibüs, zeytinyağı fabrikasına eşi Ş. G ile gitmekte olan M.G. yönetimindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de minibüs traktöre çarptı: 1 isi ağır, 3 yaralı #1

    YARALILAR HIZLICA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen jandarma ekiplerince, traktörden yola saçılan zeytinyağlarından dolayı kayganlaşan zeminde yeni bir kaza olmaması için geniş güvenlik önlemleri alınırken, ağır yaralı durumdaki traktör sürücüsü M.G., eşi Ş.G. ve minibüste bulunan yabancı uyruklu yaralı kadın yolcu D.T. ambulansa alınarak Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İzmir de minibüs traktöre çarptı: 1 isi ağır, 3 yaralı #2

    TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Yaralı Ş.G. ve D.T.’nin durumlarının iyi olduğu, durumu ağır olan M.G.’nin ise hastanedeki tedavisinin ardından İzmir’e sevk edildiği öğrenildi.

    Öte yandan, kazayı duyan yaralıların yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    İzmir'de minibüs traktöre çarptı: 1'isi ağır, 3 yaralı VİDEO

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