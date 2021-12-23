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    İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam

    İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam

    İzmir’de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 01:35
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 01:49
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    İzmirlilere ulaşımda kötü haber...

    Minibüs ücretlerine yüzde 25 zam geldi.

    İNDİ-BİNDİ 4 TL'DEN 5 TL'YE YÜKSELDİ

    İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.

    İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam #1

    İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam #2

    İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam #3

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