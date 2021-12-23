İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam

İzmir’de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.

İzmirlilere ulaşımda kötü haber...

Minibüs ücretlerine yüzde 25 zam geldi.

İNDİ-BİNDİ 4 TL'DEN 5 TL'YE YÜKSELDİ

İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.