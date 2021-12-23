İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
İzmir’de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.
- İHA
- 23.12.2021 - 01:35
- Güncelleme : 23.12.2021 - 01:49
İzmirlilere ulaşımda kötü haber...
Minibüs ücretlerine yüzde 25 zam geldi.
İNDİ-BİNDİ 4 TL'DEN 5 TL'YE YÜKSELDİ
İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.