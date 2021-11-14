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İzmir'de mobilya atölyesi kundaklandı

İzmir'de mobilya atölyesi kundaklandı

Bornova ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişinin mobilya atölyesini yakan kişi, olay yerine yakın bir yerde yakalanarak gözaltına alındı.