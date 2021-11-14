İzmir'de mobilya atölyesi kundaklandı
- İHA
- 14.11.2021 - 05:46
Bornova ilçesinde kundaklama olayı yaşandı.
Birlik Mahallesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde, R.Ç., isimli şüpheli aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen Orhan S.’ye ait mobilya atölyesini ateşe verip kaçtı.
DUMANLARIN YÜKSELDİĞİNİ GÖRENLER POLİS VE İTFAİYEYİ ARADI
İçerisinde kapı, yanıcı maddeler ve ahşap malzemelerin bulunduğu atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
"İŞ YERİNİ YAKTIM EVİNİ DE YAKACAĞIM"
Öte yandan, iş yeri sahibi Orhan S’yi arayan R.Ç.’nin "iş yerini yaktım, evini de yakacağım" dediği ileri sürülürken, şüpheli polis ekiplerince olay yerine yakın bir parkta otururken yakalanarak gözaltına alındı.
R.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.