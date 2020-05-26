İzmir'de motosiklet hırsızları yakalandı

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Çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalanırken, biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri motosiklet üzerindeki iki erkek şahsı görerek durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler kaçmaya çalıştı.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Jandarma ekipleri, iki kişiyi kaçmaya çalıştığı esnada yakaladı.

Motosiklet üzerinde yapılan ön incelemede ise motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin yaptığı araştırma ve soruşturmalar neticesinde şüpheli M.Ö ve B.K isimli şahısların, aynı gün içerisinde motosikleti çaldıkları belirlendi.

Şüphelilerden B.K. gözaltına alınırken, diğer suça sürüklenen çocuk M.Ö. ise savcıdan alınan talimat ile ailesine teslim edilerek serbest bırakıldı.

ZANLI TUTUKLANDI

B.K isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Menemen'deki cezaevine konuldu.

Çalınan motosiklet ise jandarma ekipleri tarafından U.E'ye teslim edildi.