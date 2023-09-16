İzmir'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İzmir'in Bayraklı ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA

İzmir'de Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda Bayraklı istikametinden Konak yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ACT 717 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Motosikletten yola savrularak yaşamını yitirdi

Kazada motosikletteki Tarık Yılmaz (25) ve Oğuzhan A. (28) yola savruldu.

Trafikteki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bariyerlere çarpan Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralının hayati tehlikesi var

Yaralanan Oğuzhan A. ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın spor antrenörü ve yazar, Oğuzhan A'nın ise spor antrenörü olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)