İzmir'de motosikletle dubaya çarpan sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir üniversite öğrencisi, motorsikletle beton mantar dubaya çarpınca yaşamını yitirdi.

Bornova Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak'ta 35 APE 503 plakalı motosikletle seyir halindeki motokurye 20 yaşındaki Abdullah Barış Çay, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton mantar dubaya çarptı.

Çay, çarpmanın etkisiyle motosikletten savruldu.

GENCİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerine gelen Çay'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çay'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.