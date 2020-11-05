Depremin ardından evlerinden ayrılan vatandaşlar, taşınmaya başladı. Krizi fırsata çeviren nakliyatçılar ise depremzedelere yüksek fiyatlar verdi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı.

Evleri zarar gördüğü için ve yıkılma korkusu yaşayan vatandaşlar taşınmaya başladı.

Hasarlı binalardaki taşıma işlemi asansörle dışarıdan yapılırken, hasarsız binadaki vatandaşlar ise normal olarak eşyalarını toplayarak taşınmaya başladı.

TAŞINAN VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Birçoğu depremzede vatandaşlara gidecek olan ve depremde evleri zarar gören vatandaşların eşyaları taşınması istenen nakliyeciler yüksek fiyatlar vererek krizi fırsata çevirmeye başladı.

Uçuk fiyat tekliflerinin verildiği anlar ise kameralara yansıdı.

İzmir'de nakliyatçıların deprem fırsatçılığı VİDEO

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KISA MESAFEDE AZ EŞYAYA 2500 LİRA FİYAT VERDİLER

Evden eve nakliyatçıların kısa mesafede az eşyaları taşımaya bile bin 500 ile 2 bin 500 lira fiyat verdiği görüldü.

Deprem sonrasında taşınma telaşına düşen vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.



