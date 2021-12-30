İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 34 zam

İzmirli servisçilerin yüzde 34’lük zam talebi, bugün UKOME’deki kuruldan geçti. Onayın ardından yeni tarifenin 7 Şubat’tan itibaren uygulanacağı bildirildi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın yüzde 34’lük zam talebinin, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) kuruldan geçtiği duyuruldu.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Koyuncu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Esnafımıza Müjde” başlığıyla kararın kuruldan geçtiğini söyledi.

Onayın ardından yeni tarifenin, 2021-22 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 7 Şubat’tan itibaren uygulanacağı açıklandı.

‘BÜYÜKŞEHİR ANLAYIŞ GÖSTERDİ’

Son dönemde başta akaryakıt olmak üzere yedek parça, lastik, bakım ve onarım hizmetlerine gelen zam geldiğini, bu yüzde tarifede iyileştirme yapmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Bostancı, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’nin desteği, Büyükşehir’in de anlayışı ile taleplerinin kabul gördüğünü belirtti.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Alınan karara göre, 0-3 kilometre mesafede bir öğrenci için haftanın iki günü aylık 231 lira, haftanın 3 günü 288,75 lira, haftanın 4 günü 346,50 lira, haftanın 5 günü ise 385 lira ödenecek.

Diğer tüm kilometre aralığındaki ücretlere de yüzde 34'lük zam uygulanacağı kaydedildi.