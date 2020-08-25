İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu? İzmir okul servis zamları açıklandı

İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu? İzmir okul servis zamları açıklandı

Veliler, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 'okul servis ücretleri ne kadar olacak?' sorusuna cevap ararken, İzmir'de okul servis ücretlerine zam yapıldı. Peki, İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar?

Okulların açılması ile ilgili koronavirüs tartışmaları sürerken, bir yandan da örgün eğitime geçilmesi ile beraber öğrencilerin kullanacağı okul servisleri gündeme oturdu.

Çocuklarını okula servis ile yollayan veliler, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 'okul servis ücreti ne kadar' sorusuna cevap arıyor. Okul servislerine kilometre başı zamlı tarifeler uygulandı. İzmir'de kilometre başına ne kadar zamlı tarife uygulandığı ise merak konusu oldu.

İZMİR'DE OKUL SERVİSLERİ

Okul servis ücretlerine her yıl yapılan zamlar bazı veliler tarafından çok görülüyor. Peki, okul servis ücretlerine ne kadar zam yapıldı? İzmir'de okul servis ücreti olarak ödenen miktar ne olacak? Detayları haberimizde...

İZMİR'DE OKUL SERVİSLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapıldı. Yapılan zam, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.

KİLOMETRE BAŞI ZAMLI TARİFELER

Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya, 0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya, 0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya, 0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya, 0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya, 0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.