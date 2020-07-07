İzmir'de organ nakli yapılan minik Öykü hayata tutundu

Karaciğerinde 3 kitle bulunan ve kadavradan organ nakli yapılan 2,5 yaşındaki Öykü Zeynep, sağlığına kavuştu.

Sinop'ta yaşayan Fatma ve Ercan Özcan çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Öykü Zeynep, yemek yiyemediği için ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkiklerle Öykü Zeynep'in nabzının 240 olduğunun belirlenmesiyle, kalp rahatsızlığından şüphelenildi.

KARACİĞERİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ

Öykü Zeynep, yoğun bakıma alınması gerektiği söylendikten bir gün sonra ambulans helikopterle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ultrasondan sonra, minik Öykü'nün karaciğerinde 13 santimetre büyüklüğünde 3 kötü huylu kitle olduğu tespit edildi.

Karaciğerindeki kitleler Öykü'nün damarlarına sarılı olduğu için zor olan ameliyatın İzmir'de yapılabileceği söylendi. Aile, 3 Şubat'ta Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldikten sonra ilk önce baba ve halanın doku uyumlarına bakıldı.

İki gün sonra ameliyat olacağı ümidiyle hazırlanan aile, babanın karaciğer damarlarının ince olması nedeniyle ameliyatın yapılamayacağını öğrenince zor anlar yaşadı.

Minik Öykü daha sonra kadavra listesine eklendi.

KADAVRADAN NAKİL ÇIKTI, HAYATA TUTUNDU

Bir akşam telefonu çalan aile, kadavradan bir nakil çıktığını ve kan grubunun da yüzde yüz uyumlu olduğunu öğrendi. Haberi alan aile, hastaneye gitti. Ameliyata giren minik Öykü Zeynep, 5 buçuk saat sonra sağlıklı bir şekilde ameliyathaneden çıktı.

İlaçlara ve kontrollere devam eden Öykü Zeynep, mücadeleyi kazandı.

"SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜK"

İlk önce kızının ameliyat olamayacağını öğrendiğinde büyük bir üzüntü duyduğunu anlatan Fatma Özcan, "Verici bir kişinin bulunması gerekiyordu. O gün çok kötü bir gündü. Doktorumuz hemen Samsun'a dönmemizi ve ilacımızı almamızı gerektiğini söyledi. Kitlenin akciğere sıçrama ihtimali vardı. Hayatımızda ilk defa o gün umutsuzluğu yaşadık. Kadavra listesindeydi ama çok umutlanmadık. Çünkü yıllarca kadavra nakli bekleyen insanlar var. Nakil haberini aldığımızda sevinç gözyaşları döktük. Hastaneye koşa koşa gittim. Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdi." dedi.

"ÇOCUKLAR ÖLMESİN, ÇOCUKLAR GÜLSÜN"

6 aydır Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin evlerinden birinde kaldıklarını anlatan Özcan, "Otellerde kalsak bizim için çok zor olurdu. Hem maddi açıdan hem enfeksiyon açısından kötü olurdu. Onlar bizim kahramanımız" diye konuştu.

Organ naklinin önemini vurgulayan Özcan, "Gönüllüler kan ve trombosit ihtiyacımızı da giderdi. Kök hücre nakli, ilik nakli, organ bağışı çocukların hayatını kurtarıyor. Biz her şey bitti deyip geri dönecekken bir anda haber geldi. Bu konuda duyarlı olsun herkes. Çocuklar ölmesin, çocuklar gülsün. Evlat çok farklı bir şey. Allah kimsenin kucağını boş bırakmasın." dedi.