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    İzmir'de, orman yangını kontrol altına alını

    Kemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 19:58
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    İzmir'de, orman yangını kontrol altına alını

     

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 helikopter ve orman işçileri sevk edildi.

    1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürülürken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    İzmir de, orman yangını kontrol altına alını #1

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